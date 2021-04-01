مديريات التضامن تستقبل فرق «100 مليون صحة» للكشف على الأطفال

رحبت مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية بجهود وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية للأطفال بدور الأيتام التابعة لها، في إطار الاحتفالات السنوية بيوم اليتيم.وتستقبل دور الأيتام غدًا الجمعة فرق المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" للكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لدي الأطفال، كما تكشف على المشرفات بدور الأيتام في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.وتحتفل مديريات التضامن الاجتماعي غدًا الجمعة بيوم اليتيم، حيث تشهد دور الأيتام عددًا من الاحتفالات بأبناء مصر في عيدهم السنوي.