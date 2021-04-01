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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل إنشاء مصنع الغزل بالمحلة

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:27 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم البدء في تنفيذ أكبر مصنع غزل في العالم على مساحة 62 ألف متر بمدينة المحلة الكبرى، وإن التشغيل للمصنع سيكون صيف 2022.

وكتب الوزير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس: "الحمد لله، بشائر أكبر مصنع غزل في العالم على مساحة ٦٢ ألف متر مربع في المحلة الكبرى.. قلعة صناعة المنسوجات، العمل مستمر للانتهاء من الإنشاءات وتركيب الماكينات والتشغيل في صيف ٢٠٢٢ بإذن الله".

ويستوعب المصنع أكثر من 182 ألف مردن غزل بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يوم، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل نهاية 2021.

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