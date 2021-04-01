رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3869 وفاة جديدة بكورونا فى البرازيل

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:34 م
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
أ ش أ
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في البلاد إلى 321 ألفًا و515 حالة، عقب تسجيل 3 آلاف و869 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية، نقلًا عن وزارة الصحة: بأنه تم تسجيل 89 ألفًا و200 إصابة جديدة بـ"كورونا"، على مدار أمس الخميس؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 12 مليونا و753 ألفًا و258 حالة على مستوى البلاد.

وأضافت: أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 11 مليونا و169 ألفًا و937 شخصًا، بينما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد مليونا و257 ألفًا و295 مريضًا.

يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب إلى الآن حوالي 129 مليون شخص، وأودى بحياة أكثر من مليونين و830 ألف شخص حتى الآن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى

تردد قنوات الأطفال| تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢١ على النايل سات

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة


الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أبريل يشهد 6 أحداث فلكية أبرزها ظهور أول قمر عملاق لـ2021

البعوض والحشرات والقوارض والأفاعي والقطط أنواع غازية ترتّب كلفة «هائلة»

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجارى

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين