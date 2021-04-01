3869 وفاة جديدة بكورونا فى البرازيل

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في البلاد إلى 321 ألفًا و515 حالة، عقب تسجيل 3 آلاف و869 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية، نقلًا عن وزارة الصحة: بأنه تم تسجيل 89 ألفًا و200 إصابة جديدة بـ"كورونا"، على مدار أمس الخميس؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 12 مليونا و753 ألفًا و258 حالة على مستوى البلاد.وأضافت: أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 11 مليونا و169 ألفًا و937 شخصًا، بينما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد مليونا و257 ألفًا و295 مريضًا.يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب إلى الآن حوالي 129 مليون شخص، وأودى بحياة أكثر من مليونين و830 ألف شخص حتى الآن.