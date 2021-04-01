السعودية واليابان تبحثان جهود مواجهة آثار كورونا

بحث نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل السعودي الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين- عبر الاتصال المرئي- مع سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي، جهود مواجهة آثار فيروس "كورونا" المستجد على سوق العمل.كما ناقش الجانبان- وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس- عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.