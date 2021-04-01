رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«العاملين بالثقافة» تكرم لاعبة السيرك القومي جيهان عاشور

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:55 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
طباعة
كرّمت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، اليوم، لاعبة السيرك القومى جيهان عاشور، والتي أهداها رئيس النقابة العامة درع النقابة لاختيارها أمًا مثالية عن البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، لتكريم كوكبة من أمهات الشهداء وقدامى النقابيات، بعد أن وقع عليهن الاختيار كأمهات مثاليات، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم بحضور إيهاب فاروق رئيس اللجنة النقابية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وشريف سعدة أمين عام اللجنة النقابية.

من ناحيتها، أعربت الفنانة جيهان عاشور الملقبة بـ"بهجة شو" عن سعادتها بالتكريم وقالت إنها فخورة باختيارها وتكريمها مع كوكبة عظيمة من أمهات الشهداء، مشيرة إلى أنها تعيش رحلة كفاح ونجاح فى عملها مع زوجها لاعب السيرك القومي عصام عبده الذى يساندها ويدعمها فى العمل إلى أن أصبحت أول سيدة تقدم فقرة "المهرج" في مصر، بعد أن قامت بتقديم فقرات عديدة مثل الماسكات والأحبال الكوبوي وغيرها، واستطاعا بفضل الله أن يصل أبنائهما فى التعليم إلى المرحلة الجامعية.

وجيهان عاشور هى ابنة فنان السيرك القومي الراحل محمد عاشور عابد، وهو من الجيل الأول للسيرك القومي ممن حملوا على عاتقهم أولى خطوات مسيرة وتاريخ السيرك القومى فى مصر، وكان يلقب بـ الجوكر؛ لأنه قدم فقرات كثيرة ومتنوعة من فنون السيرك مثل الترابيز والعقلة الثابتة والتوازن والتنشين بالخناجر والأحبال الكوبوي.

موضوعات متعلقة

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة


الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

الداخلية تعلن التحويلات المرورية لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«العاملين بالثقافة» تكرم لاعبة السيرك القومي جيهان عاشور

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة (صور)

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور