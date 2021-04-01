«العاملين بالثقافة» تكرم لاعبة السيرك القومي جيهان عاشور

كرّمت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، اليوم، لاعبة السيرك القومى جيهان عاشور، والتي أهداها رئيس النقابة العامة درع النقابة لاختيارها أمًا مثالية عن البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة.جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، لتكريم كوكبة من أمهات الشهداء وقدامى النقابيات، بعد أن وقع عليهن الاختيار كأمهات مثاليات، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم بحضور إيهاب فاروق رئيس اللجنة النقابية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وشريف سعدة أمين عام اللجنة النقابية.من ناحيتها، أعربت الفنانة جيهان عاشور الملقبة بـ"بهجة شو" عن سعادتها بالتكريم وقالت إنها فخورة باختيارها وتكريمها مع كوكبة عظيمة من أمهات الشهداء، مشيرة إلى أنها تعيش رحلة كفاح ونجاح فى عملها مع زوجها لاعب السيرك القومي عصام عبده الذى يساندها ويدعمها فى العمل إلى أن أصبحت أول سيدة تقدم فقرة "المهرج" في مصر، بعد أن قامت بتقديم فقرات عديدة مثل الماسكات والأحبال الكوبوي وغيرها، واستطاعا بفضل الله أن يصل أبنائهما فى التعليم إلى المرحلة الجامعية.وجيهان عاشور هى ابنة فنان السيرك القومي الراحل محمد عاشور عابد، وهو من الجيل الأول للسيرك القومي ممن حملوا على عاتقهم أولى خطوات مسيرة وتاريخ السيرك القومى فى مصر، وكان يلقب بـ الجوكر؛ لأنه قدم فقرات كثيرة ومتنوعة من فنون السيرك مثل الترابيز والعقلة الثابتة والتوازن والتنشين بالخناجر والأحبال الكوبوي.