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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الكيماويات» تشيد بقرار تطوير «الدلتا للأسمدة» على أرضها

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:16 م
عماد حمدي
عماد حمدي
دعاء جابر
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أشادت النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيميائي عماد حمدي، بالبيان الذي صدر منذ قليل عن وزارة قطاع الأعمال العام بشأن استئناف تطوير شركة الدلتا للأسمدة على أرضها بمدينة طلخا.

وترى النقابة، أن هذا القرار يتسم بالحكمة ويتسق مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بالصناعة الوطنية والحفاظ على حقوق العاملين.

وأكدت النقابة العامة، أن هذا القرار يؤكد أيضا أن الرئيس السيسي حريص على الصناعة والتنمية وجدير بثقة العمال.

ووجهت النقابة العامة، الشكر والتقدير للرئيس السيسي على مواقفه الوطنية وانحيازه لمصالح العمال، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، وعماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على هذا القرار التاريخي الذي استجاب لمطالب الآلاف من العمال.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، أعلن في بيان اليوم الخميس، عن الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية.

وأوضح أن هذا يأتي في ضوء التواصل والتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، حيث تم التوافق على تطوير المصانع على أرض الشركة، مع استغلال مساحة 62 فدانا من إجمالي أرض الشركة البالغة نحو 299 فدانا في إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.

وفي هذا الإطار، توجه هشام توفيق بخالص الشكر لرئيس مجلس الوزراء لمجهوداته في هذا الشأن، والتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الأهالي وكذلك العاملين بالمصنع.

كما أكد الوزير حرص الوزارة على مصالح وحقوق العاملين، موجها بالإسراع في تنفيذ مشروع التطوير الذي سينعكس إيجابا على أداء الشركة وكذلك العاملين بها، ويحقق التوافق البيئي التام.

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