برئاسة البابا فرنسيس.. الكنائس الغربية تنظم قداس القيامة مساء السبت

تحتفل الكنائس الكاثوليكية في العالم أجمع، فيما عدا مصر بعيد القيامة المجيد، مساء يوم السبت المقبل.ويترأس البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، القداس الإلهي، مساء السبت المقبل الموافق 3 من أبريل، بساحة سان بيترب الفاتيكان.ومن الكنائس الأرثوذكسية يشارك في الاحتفال بنفس الموعد الكنيسة الارمنية الارثوذكسية، وتحتفل هي وشقيقتها الكاثوليكية بمصر بالعيد يوم السبت المقبل.وتسير الكنائس الغربية وفقًا للتقويم الجرجوري، بينما الفارق الزمني في الاحتفال بينهما وبين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يأتي بسبب الفارق بين التقويم الجرجوري الذي تسير وفقه الكنيسة الأرمنية، والتقويم اليولياني الذي تسير وفقه الكنيسة القبطية.