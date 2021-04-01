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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

صديق ميجان مدافعًا عنها: رفضت الاستسلام للأمر الواقع

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:48 م
ميجان
ميجان
شيماء دهب
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كشف جوشوا سيلفرشتاين صديق طفولة ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، إنه لا يعتقد أن ما يتم تداوله عن ميجان وأنها تعمل على رواج الشائعات المغرضة عن القصر الملكي حقيقة، قائلًا إن تخمينه أنها رفضت الاستسلام للأمر الواقع.

ووفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني قال جوشوا سيلفرشتاين، الممثل المقيم في لوس أنجلوس وصديق ميجان، لصحيفة Us Weekly يوم الأربعاء إنه لا "يراها شخصيًا" تسيء معاملة موظفي العائلة المالكة.

في تقرير في 2 مارس، قبل أيام من مقابلة ماركل والأمير هاري مع أوبرا وينفري، ذكرت صحيفة The Times أن أفراد أسرتهم في لندن أصيبوا بصدمة من العمل مع الممثلة السابقة، وكان كبار أعضاء فريقهم منزعجين بشدة من ذلك"التنمر" على صغار الموظفين وهذا ما ينفيه صديق ماركل.

قيل إن ماركل، البالغة من العمر 39 عامًا، شعرت بالحزن بسبب هذا الهجوم الأخير على شخصيتها، لا سيما كشخص كان هدفًا للتنمر على نفسها وهو ملتزم بشدة بدعم أولئك الذين عانوا من الألم والصدمة.

قال سيلفرشتاين، وهو الآن متزوج وأب لطفلين أن "التدقيق"و"النقد السلبي" سيختفي مع عائلة ساسكس التي استقرت في كاليفورنيا بعد فترة من الوقت وانتهاء الأقاويل حول ميجان.

وعلق: "ربما يتعين عليها اتخاذ قرارات صعبة وغير مريحة من أجل مجرد القدرة على الابتسام في اليوم التالي، وهذا ما تدور حوله الحياة - اتخاذ قرارات صعبة حتى تتمكن من عيش الحياة التي تسمح لك بالازدهار كشخص تريد أن تزدهر به.. طالما هي سعيدة وهو سعيد، فهذا كل ما يهم وهذه هي رسالتي لميجان".

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