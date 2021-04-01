عمان تؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الياباني

أكدت سلطنة عمان أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والياباني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، وبما يُتيح الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في تلك المجالات المختلفة.جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية عبدالله بن ناصر الرحبي، خلال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي (العربي- الياباني)، الذي عُقد عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس.وقال الرحبي- حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية اليوم: إن الاجتماع تناول بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمات والقضايا في المنطقة العربية، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والياباني في المجالات العلمية والثقافية وتنمية الموارد البشرية.