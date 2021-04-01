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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمان تؤكد على أهمية تعزيز التعاون العربي الياباني

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:40 م
عبدالله بن ناصر الرحبي
عبدالله بن ناصر الرحبي
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أكدت سلطنة عمان أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والياباني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، وبما يُتيح الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في تلك المجالات المختلفة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية عبدالله بن ناصر الرحبي، خلال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي (العربي- الياباني)، الذي عُقد عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس.

وقال الرحبي- حسبما أوردت وكالة الأنباء العمانية اليوم: إن الاجتماع تناول بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمات والقضايا في المنطقة العربية، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والياباني في المجالات العلمية والثقافية وتنمية الموارد البشرية.

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