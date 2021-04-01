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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الروسي يزور مصر 12 أبريل

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:23 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
وكالات
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف، سيزور مصر في 12 أبريل الجاري.

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: إن لافروف سوف يلتقي، خلال زيارة مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير خارجيتها سامح شكري.

وأضافت: "ستتم مناقشة آفاق تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها، بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وشهدت العلاقات المصرية الروسية تطورات استراتيجية خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة منذ نهاية العام 2017 بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى القاهرة، والتي صاحبها حسم عدد من الملفات العالقة، أهمها توقيع عقود محطة الضبعة النووية.

وفي عام 2018، وقّع بوتين والسيسي خلال زيارة الأخير لروسيا اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، ودخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 10 يناير العام الجاري.

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