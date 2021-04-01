زاهى حواس: ثروت عكاشة أقنع «عبدالناصر» بمشروع الحملة الدولية لإنقاذ المعابد

أعرب الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، عن سعادته بالحديث عن الدكتور الراحل ثروت عكاشة، الذي بدأت علاقته به في عام 2002، مضيفًا أنه لآخر لحظة في حياته كان حريصًا على الكتابة، وأصدر كتبًا عظيمة تعتبر مرجعًا قويًا في الفنون.جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان «ثروت عكاشة.. بين السياسة والثقافة» بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عكاشة عضو مجلس الرئاسة الاستشاري لكبار علماء مصر، ومشاركةافتراضية للدكتور زاهي حواس وزير الاثار الأسبق، وإنصاف أهيبه ممثلة مؤسسة أندريه مالرو (باريس) والأستاذة بجامعة السوربون الجديدة، وبحضور العديد من رواد الثقافة بمصر.وتحدث «حواس» عن دور عكاشة الرائد في إنقاذ آثار النوبة من خلال حملة دولية كبيرة، وأنه سجل كل ما قام به في عملية نقل معبد "أبوسمبل" في كتاب، ساردًا جزءًا من كلمته في افتتاحيه الكتاب؛ "إنها ملحمة عظيمة تلك التي قامت بها الوزارة الوليدة في ذلك العصر والتي أطلق عليها وزارة الثقافة، وتولى مسئوليتها الدكتور ثروت عكاشة وهو إنسان عاشق لتراب مصر لم يفقد الأمل يومًا في إنقاذ جزء عزيز من تراثها، لذا رفض التسليم بحتمية اختفائه، وبدأ مع شخصيات وطنية من مصلحة الآثار ووزارة الثقافة بحملة عالمية مع منظمة اليونسكو لإنقاذه".وأوضح أن وزارة الثقافة في ذلك الوقت كان من ضمن مهامها الحفاظ على الآثار والتراث الأثري، لذا فإن مصلحة الآثار كانت تتبعها، ولكن "عكاشة" طورها وحولها إلى هيئة تتبع الوزارة، مشيرًا إلى أن الدكتور ثروت عكاشة كان حريصًا على حماية تراث مصر فجاءت فكرة مشروع إنقاذ المعابد واستطاع أن يقنع الرئيس جمال عبدالناصر بالحملة الدولية.وأكد أن العمل الذي قام به عكاشة في هذا المشروع رفع اسم منظمة اليونسكو دوليًا، كما أنه أقنع "عبدالناصر" بإقامة معرض توت عنخ أمون لتعريف العالم بآثار مصر وآثار النوبة.