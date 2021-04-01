رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زاهى حواس: ثروت عكاشة أقنع «عبدالناصر» بمشروع الحملة الدولية لإنقاذ المعابد

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:32 م
الدكتور زاهي حواس
الدكتور زاهي حواس
هبه عويضه
طباعة
أعرب الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، عن سعادته بالحديث عن الدكتور الراحل ثروت عكاشة، الذي بدأت علاقته به في عام 2002، مضيفًا أنه لآخر لحظة في حياته كان حريصًا على الكتابة، وأصدر كتبًا عظيمة تعتبر مرجعًا قويًا في الفنون.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان «ثروت عكاشة.. بين السياسة والثقافة» بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عكاشة عضو مجلس الرئاسة الاستشاري لكبار علماء مصر، ومشاركة
افتراضية للدكتور زاهي حواس وزير الاثار الأسبق، وإنصاف أهيبه ممثلة مؤسسة أندريه مالرو (باريس) والأستاذة بجامعة السوربون الجديدة، وبحضور العديد من رواد الثقافة بمصر.

وتحدث «حواس» عن دور عكاشة الرائد في إنقاذ آثار النوبة من خلال حملة دولية كبيرة، وأنه سجل كل ما قام به في عملية نقل معبد "أبوسمبل" في كتاب، ساردًا جزءًا من كلمته في افتتاحيه الكتاب؛ "إنها ملحمة عظيمة تلك التي قامت بها الوزارة الوليدة في ذلك العصر والتي أطلق عليها وزارة الثقافة، وتولى مسئوليتها الدكتور ثروت عكاشة وهو إنسان عاشق لتراب مصر لم يفقد الأمل يومًا في إنقاذ جزء عزيز من تراثها، لذا رفض التسليم بحتمية اختفائه، وبدأ مع شخصيات وطنية من مصلحة الآثار ووزارة الثقافة بحملة عالمية مع منظمة اليونسكو لإنقاذه".

وأوضح أن وزارة الثقافة في ذلك الوقت كان من ضمن مهامها الحفاظ على الآثار والتراث الأثري، لذا فإن مصلحة الآثار كانت تتبعها، ولكن "عكاشة" طورها وحولها إلى هيئة تتبع الوزارة، مشيرًا إلى أن الدكتور ثروت عكاشة كان حريصًا على حماية تراث مصر فجاءت فكرة مشروع إنقاذ المعابد واستطاع أن يقنع الرئيس جمال عبدالناصر بالحملة الدولية.

وأكد أن العمل الذي قام به عكاشة في هذا المشروع رفع اسم منظمة اليونسكو دوليًا، كما أنه أقنع "عبدالناصر" بإقامة معرض توت عنخ أمون لتعريف العالم بآثار مصر وآثار النوبة.

موضوعات متعلقة

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى


الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أبريل يشهد 6 أحداث فلكية أبرزها ظهور أول قمر عملاق لـ2021

البعوض والحشرات والقوارض والأفاعي والقطط أنواع غازية ترتّب كلفة «هائلة»

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجارى

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين