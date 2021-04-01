البحرين وهولندا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث مساعد وزير الخارجية البحريني عبدالله بن فيصل الدوسري، عبر الفيديو كونفرانس، مع سفير هولندا المعين لدى البحرين والمقيم في الكويت السيد لورانس ويستهوف، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وأكد الدوسري- وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الخميس- حرص المملكة على تعزيز وتطوير العلاقات مع هولندا في مختلف المجالات نحو آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.من جهته، أكد السفير الهولندي حرص بلاده على توطيد هذه العلاقات بما يلبي الأهداف المشتركة.