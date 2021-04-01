اليوم.. الكنيسة العراقية تحتفل برأس السنة الكلدانية أكيتو 7321

قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه تحتفل الكنيسة الكلدانية في مصر والعالم بعيد رأس السنة البابلية الكلدانية- أكيتو 7321.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك العيد هو أقدم أعياد العراقيين.جدير بالذكر، أن الباحث الكلداني عامر حنا فتوحي، قال، في كتابه "الكلديون.. الكلدان.. منذ بدء الزمان"، إنه يعود الاحتفال برأس السنة الرافدية في الأول من أبريل إلى السلالة البابلية الأولى، أي إلى مطلع الألف الثاني قبل الميلاد، إذ تم على عهد هذه السلالة العمورية التي تنحدر عن الكلدان الأوائل ترتيب حلقات الحياة بشكلها شبه النهائي في حياة سكان بلاد ما بين النهرين.وأضاف: "سواء من الناحية الدينية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، أما قبل ذلك التاريخ فكان الاحتفال بأكيتو- Akitu- أو كما يسمى بالسومرية أكيتي- Akiti- يمثل إحدى مناسبتين رئيستين (أكيتو وزاكموك)، كان الوسط جنوبيون يحتفلون بهما منذ عهد الكلدان الأوائل في أريدو ٥٣٠٠ ق.م.وتابع: "وكان هذين الاحتفالين يتميزان بأهمية خاصة في كيش وأور وأوروك في فترة ما قبل الهجرة السومرية حتى نهاية العهد السومري الحديث ٢١١٢- ٢٠٠٤ ق.م، وكانت أور ممثلة بإلاهها ننار- Nannar- تلعب دورًا رئيسًا في هذه الاحتفالات، وبخاصة في عهد سلالة أور الثالثة.