«كورونا» ثالث سبب للوفاة في أمريكا بعد أمراض القلب والسرطان

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقريرها الأسبوعي عن المرضى والوفيات في الولايات المتحدة، والذي يتضمن بيانات أولية عن أعداد الوفيات في البلاد العام الماضي.وجاء في التقرير أن مرض كوفيد19-، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تسبب في وفاة حوالي 378 ألف شخص، ليأتي في المرتبة الثالثة كسبب رئيسي للوفيات في أمريكا بعد أمراض القلب والسرطان.وأظهر التقرير، أن حوالي 3ر3 مليون شخص توفوا في أمريكا في 2020،بزيادة نسبتها 16 في المئة عن عام.2019وسجلت الولايات المتحدة أمس الأربعاء 68 ألفا و162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي على مستوى البلاد إلى 30 مليونا و460 ألفا و344 إصابة.