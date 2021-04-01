6482 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عن تسجيل 6 آلاف و482 إصابة جديدة بفيروس كوورنا، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلي 618 ألفًا و59 إصابة.وذكرت الصحة الأردنية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا- أنه تم تسجيل 82 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6 آلاف و940 حالة.