البابا ثيودروس يحتفل بأحد رفع الصليب المقدس في القاهرة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بمناسبة الأحد الثالث من الصوم، أحد رفع الصليب المقدس، يوم 4 مارس 2021، يرأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، القداس الإلهي.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم ذلك في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.يشارك البابا ثيودروس في القداس الإلهي المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها، والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس وتوابعها.وبدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيودروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.