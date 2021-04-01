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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا فرنسيس: الكلمات الأخيرة لله.. وهو دائمًا ينتصر

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:59 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
جرجس صفوت
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قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان: "إنَّ الله معنا في كل جرح وفي كل خوف: والكلمة الأخيرة ليست للشر ولا للخطيئة. الله ينتصر، لكنَّ سُعفَة النصر تمرُّ عبر خشبة الصليب. لذلك تكون السُّعفَة والصليب معا".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"نحن مدعوون لكي نعترف أن الكائنات الحية الأخرى لها قيمة أمام الله، وبوجودها البسيط هي تباركه وتمجده، لأن الرب يفرح بأعماله (مز ١٠٤، ۳١).

بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أطول أصوامها المتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 40 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

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