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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تصرف 135 مليون يورو إعانة طوارئ كورونا لطلاب الجامعة

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:49 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الرابطة الاتحادية لإدارات شؤون الطلاب الجامعيين في ألمانيا أنها أصدرت أكثر من 300 ألف موافقة على صرف إعانات طوارئ كورونا للطلبة، وأن إجمالي ما صرفته من هذه المساعدات وصل إلى قرابة 135 مليون يورو.

وأوضحت الرابطة: أنها تلقت أكثر من 460 ألف طلب منذ بدء ما يعرف بمساعدات تجاوز الأزمة في يونيو الماضي.

وتُخَصَّص هذه المساعدات للمتضررين الذين واجهوا صعوبات مالية، على سبيل المثال، بسبب فقدان وظيفة جانبية كانوا يقومون بها أثناء دراستهم الجامعية.

ويتم صرف ما يتراوح بين 100 إلى 500 يورو شهريا حال وجود كشف حساب مصرفي يثبت تعرض الشخص المعني لأزمة مرتبطة بالجائحة.

ولا يتعين رد هذه الأموال، ويجب تجديد طلب الحصول على مساعدات الطوارئ شهريا.

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