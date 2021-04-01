ألمانيا تصرف 135 مليون يورو إعانة طوارئ كورونا لطلاب الجامعة

أعلنت الرابطة الاتحادية لإدارات شؤون الطلاب الجامعيين في ألمانيا أنها أصدرت أكثر من 300 ألف موافقة على صرف إعانات طوارئ كورونا للطلبة، وأن إجمالي ما صرفته من هذه المساعدات وصل إلى قرابة 135 مليون يورو.وأوضحت الرابطة: أنها تلقت أكثر من 460 ألف طلب منذ بدء ما يعرف بمساعدات تجاوز الأزمة في يونيو الماضي.وتُخَصَّص هذه المساعدات للمتضررين الذين واجهوا صعوبات مالية، على سبيل المثال، بسبب فقدان وظيفة جانبية كانوا يقومون بها أثناء دراستهم الجامعية.ويتم صرف ما يتراوح بين 100 إلى 500 يورو شهريا حال وجود كشف حساب مصرفي يثبت تعرض الشخص المعني لأزمة مرتبطة بالجائحة.ولا يتعين رد هذه الأموال، ويجب تجديد طلب الحصول على مساعدات الطوارئ شهريا.