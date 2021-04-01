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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: بريطانيا فى حاجة لمزيد من الجهد لمعالجة قضية العنصرية

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:58 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس: إن مراجعة بخصوص عدم المساواة بسبب العرق، أُجريت بتكليف من حكومته، خلُصت إلى أنه ليست هناك عنصرية مؤسسية في بريطانيا، وأن هذا أمر مُحفز، لكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهد من أجل معالجة هذه القضية.

وقال التقرير الذي أصدرته اللجنة المعنية بالعرق والتفاوتات العرقية، أمس الأربعاء، والذي كُلفت به بعد احتجاجات "حياة السود مهمة" الصيف الماضي، إن العوامل الجغرافية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية لعبت دورًا أكبر في إتاحة فرص حياتية للناس أكثر من العرق.

ورغم ذلك ندد نشطاء باستنتاجات اللجنة، وقالوا إنها بمثابة تبرئة.

وقال جونسون: "لا أود أن أقول إن الحكومة ستتفق تمامًا مع كل ما ورد فى التقرير، لكنه يتضمن بعض الأعمال المحفزة وأعتقد أن الناس بحاجة إلى القراءة والتفكير".

وأضاف: "هناك قضايا في غاية الخطورة يواجهها مجتمعنا فيما يتعلق بالعنصرية التي نحتاج إلى معالجتها، ونعمل على ذلك، ويتعين علينا بذل مزيد من الجهد للإصلاح، كما نحتاج إلى فهم مدى خطورة المشكلة".

وذكرت وسائل إعلام، اليوم الخميس: أن كبير مستشاري جونسون بخصوص الأقليات العرقية صامويل كاسومو استقال من منصبه، مع أن مقر رئاسة الحكومة قال إنه لا علاقة لتركه العمل بهذا التقرير.

وفي تصريحات للصحفيين شكر جونسون كاسومو على عمله وقال إنه قام بعمل عظيم في تشجيع الأقليات العرقية على الحصول على لقاح كوفيد-19.

وكانت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، قد قالت إن أفراد العائلة المالكة البريطانية شعروا بالحزن إزاء التجارب الصعبة التي مر بها حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان، ووعدت بأن تتناول في إطار من الخصوصية ما كشفت عنه ميجان من تصريحات عنصرية عن ابنهما.

ووضعت مقابلة ميجان وهاري التليفزيونية مع أوبرا وينفري التي بثها التليفزيون الأمريكي أوائل مارس النظام الملكي في أكبر أزمة له منذ وفاة الأميرة ديانا، والدة هاري، عام 1997.

وفي المقابلة التي استمرت ساعتين، اتهمت ميجان العائلة المالكة بإثارة مخاوف بشأن إلى أي مدى ستكون بشرة ابنها آرتشي سمراء، وتجاهل طلب المساعدة عندما شعرت بميول انتحارية.

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