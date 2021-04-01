نائب رئيس الأزهر يشيد بجهود الأطباء في مواجهة كورونا

أشاد الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، بجهود الطواقم الطبية (الجيش الأبيض) في مواجهة جائحة كورونا.وأعلن نائب رئيس الجامعة خلال مشاركته في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طبيبات كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة بحضور فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، وقيادات كلية الطب بنات، أن الطواقم الطبية كانت وما زالت حائط الصد في مواجهة هذا الوباء اللعين الذي ضرب العالم كله.وطالب نائب رئيس الجامعة الحضور بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحمًا على ضحايا الجيش الأبيض والطواقم الطبية المساعدة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة خلال أداء رسالتهم الإنسانية النبيلة في مواجهة جائحة كورونا.وعبر عن سعادته، قائلًا: «أنتمي لقطاع الطب؛ فأنا أستاذ بكلية طب الأسنان قبل أن أكون نائبًا لرئيس الجامعة»، موضحًا أنه إذا كان هناك وجه مظلم في جائحة كورونا فإن هناك وجهًا آخر مشرقًا وهو الالتفات وتوجيه أنظار قيادات الدولة؛ للاهتمام بمنسوبي هذا القطاع الذي يعطي بلا حدود، فالآن ونحن نشاركم الفرحة بالتخرج هناك زملاء لكم يرسمون البسمة ويخففون آلام المواطنين في مدينة حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، من خلال قافلة طبية شاملة أرسلتها جامعة الأزهر؛ للعمل جنبًا إلى جنب مع جهود الدولة، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (مبادرة حياة كريمة) أوصيكم خيرًا بالمرضى فأنتم ملائكة الرحمة، وأنتم أصحاب رسالة.