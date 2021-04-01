رئيس الحكومة اللبنانية يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

تلقى رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور حسان دياب، اليوم، اللقاح المضاد لفيروس كورونا عقب تفقده أحد المستشفيات الحكومية وافتتاح قسم العناية المركزة لاستقبال مرضى كورونا.وقال دياب- في تصريح لدى ختام جولته التفقدية لمستشفى بعبدا الحكومي الجامعي (بمحافظة جبل لبنان): "أنا مسرور بتلقي اللقاح في مستشفى بعبدا الحكومي الذي أزوره للمرة الأولى، وبافتتاح قسم جديد للعناية المركزة لكي يخدم أكبر عدد ممكن من المواطنين المصابين بكورونا".وأضاف: "هذا المستشفى يطبق معايير عالية الجودة في ما يتعلق بالتنظيم والتعامل مع جائحة كورونا، وهذا دليل أن الجهد المبذول من قبل القطاع الحكومي وبدعم كل المعنيين، لا سيما الأطباء والممرضات والممرضين يُثمر هذا النجاح. كما أنني أنوه باجتياز المستشفيات الحكومية مرحلة مهمة هذا العام من جهة إمكاناتها البشرية أو المعدات والأدوية".وتابع: "أن التعاون في القطاع الصحي بين القطاعين الخاص والحكومي هو أساس، وكان وزير الصحة يحرص على هذا التعاون منذ بداية الطريق. وقد حقق القطاع الصحي اللبناني نجاحات كبيرة خلال عام ونصف العام بعدما أُهمل لعقود طويلة".وأكد أن لبنان في سباق بين تزايد عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا، وبين عملية تلقي المواطنين للقاحات المضادة للفيروس، مشددًا على أن وزارة الصحة تبذل الجهود المطلوبة لتوفير اللقاح.