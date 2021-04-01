وزير قطاع الأعمال يعلن استكمال تطوير «الدلتا للأسمدة»

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية.وأوضح توفيق أن هذا يأتي في ضوء التواصل والتنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث تم التوافق على تطوير المصانع على أرض الشركة، مع استغلال مساحة 62 فدانًا من إجمالي أرض الشركة البالغة نحو 299 فدانا فى إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات.في هذا الإطار، توجه الوزير بخالص الشكر لرئيس الوزراء لمجهوداته في هذا الشأن والتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الأهالي وكذلك العاملين بالمصنع.كما أكد الوزير حرص الوزارة على مصالح وحقوق العاملين، موجها بالإسراع في تنفيذ مشروع التطوير الذي سينعكس إيجابا على أداء الشركة وكذلك العاملين بها، ويحقق التوافق البيئي التام.