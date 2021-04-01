مروة بابكر.. سودانية نافست الأمريكان فى علوم المخ والأعصاب

لملمت أحلامها ودفاتر ممتلئة بالعلوم، وأخرى زينتها قصائد الحب الإنساني والعشق الوطني، وغادرت متحدية كل الظروف بقلب رغم براءته إلا أنه استطاع أن يطيع رغبتها في خوض التجربة ومواجهة التحديات والصعاب في بلاد العام سام.إنها الدكتورة مروة بابكر، المتخصصة في علوم المخ والأعصاب، بنت السودان، التي أنهت دراستها الجامعية في الطب، ورغم أنها لم تكن الأولى على دفعتها إلا أنها اختارت أن تكمل دراستها العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك بدأت مسيرتها العلمية، الحافلة بالنجاحات والحصول على العديد من الجوائز والمنح العلمية، وآخرها حصولها للسنة الثالثة على التوالي، على منحة زمالة منظمة شلمبيرجير العالمية، والتي تقدر بقيمة ٥٠ ألف دولار، دعمًا لمسيرتها في الحصول على درجة الدكتوراه في علوم المخ والأعصاب.تقول الدكتورة مروة بابكر في رسالة وجهتها إلى متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أريد استغلال هذه الفرصة لأذكر للجميع أن الاجتهاد هو مفتاح النجاح، فأنا لم أكن من أوائل الدفعة عندما كنت في السودان، لكن عندما حضرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، خفت أن لا أصمد أمام أبناء البلد، الذين حصلوا على فرص تعليم أفضل مقارنة بنا، فبذلت الوقت والجهد حتى حصلت على المعدل الكامل في السمستر الأول (4.00 GPA)، وتم تعييني كمساعد تدريس، وأنا أدرس الماجستير، وتم اختياري لجائزة أفضل طالب ونشري لبحثين علميين، وقد كان هذا من أسباب قبولي لدراسة الدكتوراه".مروة بابكر فتاة سودانية لا تكرس كل وقتها لدراسة الطب غرقًا في الأبحاث العلمية، ولكن في حياتها جانب جدير بالاهتمام، يتعلق بكتابتها للشعر العربي باللغة العربية الفصحى، حيث استطاعت أن تجذب انتباه متابعيها من أبناء شعب وادي النيل في كل مكان داخل وخارج مصر والسودان.وكان آخر من نشرت من أشعارها صباح اليوم عبر صفحتها على "فيسبوك" تقول: "هل كنت لا تدري بأن العشق في أحلامنا رهن الإشارة والطلب.. أم كنت لا تدري بأن أصابعي مُذ لامست كفيك صارت من ذهب؟..".أكدت الشاعرة السودانية ودكتورة المخ والأعصاب في الولايات المتحدة الأمريكية، أنها مهمتها في الوصول إلى الدكتوراه لم تكن سهلة والطريق لم يكن ممهدا: "ضاعفت العمل خلال الدكتوراه وحرصت دائما على إحراز الدرجات الكاملة، وحصلت على العديد من الجوائز، لكن قطعا كان أفضلها هي منحة منظمة شلمبيرجير، وذلك لمعرفتي بمدى صعوبة الحصول عليها".كما قدمت بنت النيل –مروة بابكر- روشتة لشباب وادي النيل لتحفيزهم على الاستمرار خلف أحلامهم وطموحاتهم، وألا يدعوا مجالا لليأس يتسرب إليهم من خلاله، ناصحه إياهم:" لا تدعوا الصعوبات المالية تقف أمامكم حاجزا، فرغم أن دراستي للدكتوراه لمدة خمس سنين تكلف ما يفوق الربع مليون دولار، لكنني لم أدفع فيها قرشًا واحدا، حيث تكفلت الجامعة بجزء ومنظمة شلمبيرجير بالجزء الآخر".وخلصت الدكتورة مرو بابكر في رسالتها إلى أبناء وادي النيل قائلة: "الخلاصة، أن بإمكان أي شخص فيكم أن يكون في مكاني، أنا لم أولد في الولايات المتحدة، وليس لدي جواز سفر غير السوداني، فقط حضرت للدراسة في عام ٢٠١٥، واستطعت أن أشق طريقي وتحقيق ما أصبو إليه، وبإمكان أي شخص تطوير نفسه بالجد والاجتهاد سواء في العمل أو في الدراسة".وتتابع:"إذا كانت هناك نصيحة أقدمها لكل الراغبين بالدراسة في الخارج ستكون تحسين اللغة الإنجليزية، فهي مفتاح العلم والمعرفة في العصر الحالي، ولازلنا نطمح لذلك اليوم الذي يكون فيه التعليم متوافرا لكل أطفال السودان في جميع الرقع الجغرافية".وأخيرًا قدمت رسالة شكر للبروفيسور Eric Levine لدعمه المتواصل لمسيرتها.