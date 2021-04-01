افتتاح 4 مدارس جديدة ببولاق الدكرور بحضور وزير التعليم

افتتح محمود توشكى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الخميس، 4 مدارس جديدة في بولاق الدكرور، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وطارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بمرافقة النائبين محمد الحسيني وحسام المندوه، بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة الجيزة.قال عضو مجلس النواب إن الـ4 مدارس التي تم افتتاحها اليوم هى مدرسة الشيخة جواهر بنت القاسمي الثانوية بنات، ‏مدرسة سامح سيف اليزل الرسمية لغات، مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي الثانوية الفنية، ومدرسة عمر سليمان الرسمية لغات، مضيفًا أنه تم افتتاح المبنى الجديد للإدارة التعليمية.خلال الجولة، أشار توشكى إلى أنه ناقش مع الوزراء احتياجات بولاق الدكرور من المدارس خلال الفترة المقبلة بما لا يقل عن أضعاف المدارس الأربع التي تم افتتاحها اليوم، مؤكدًا أن وزير التعليم وعده بعدم السماح بتجاوز الكثافات المقررة في الفصول المدرسية في بولاق نهائيًا، بحيث لا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد عن 40 طالبًا.