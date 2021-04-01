صعود معظم أسواق الخليج الرئيسية وتراجع المؤشر السعودي

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع اليوم الخميس، في حين تراجع المؤشر السعودي بعد يوم من تسجيله مكاسب قوية بفضل إعلان المملكة عن برنامج استثماري للقطاع الخاص.قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن شركة أرامكو للنفط وشركة سابك للبتروكيماويات ستقودان استثمارات بخمسة تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) للقطاع الخاص المحلي بحلول 2030 بموجب برنامج أُعلن يوم الثلاثاء من أجل تنويع موارد الاقتصاد.ونزل المؤشر الرئيسي بالمملكة 0.1 بالمئة متأثرا بهبوط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.5 بالمئة وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اثنين بالمئة.لكن سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، قفز 3.6 بالمئة رغم انقضاء الحق في توزيعه النقدي.وأعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية اليوم إتمام اندماجهما رسميا.وفي دبي، زاد المؤشر الرئيسي 0.3 بالمئة مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي 0.9 بالمئة.وأغلق سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) على ارتفاع 1.3 بالمئة رغم بدء تداوله دون الحق في التوزيع النقدي.وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.4 بالمئة، مدفوعا بتقدم سهم شركة اتصالات 1.9 بالمئة وزيادة سهم الشركة العالمية القابضة 1.6 بالمئة.شهدت الشركة توسعا سريعا في قطاعات الأعمال الرئيسية قاد لنمو قوي في مركزها المالي مما ينبئ بنمو على المدى الطويل.ومنذ بداية العام، ارتفع سهم الشركة أكثر من 50 بالمئة.وفي قطر، أغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع 0.5 بالمئة وتقدم سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 2.1 بالمئة.أوردت وكالة الأنباء القطرية أن مجلس الوزراء أمر أمس الأربعاء بتعليق جميع الخدمات الطبية في المنشآت الصحية الخاصة باستثناء خدمات الطوارئ، بدءا من الثاني من أبريل نيسان مع زيادة الإصاباتبفيروس كورونا في البلد الخليجي.وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مستقرا.السعودية تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 9896 نقاطأبوظبي ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة مسجلا 5942 نقطةدبي ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 2558 نقطةقطر زاد المؤشر 0.5 بالمئة إلى 10457 نقطةمصر استقر المؤشر عند 10565 نقطةالبحرين تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1455 نقطةسلطنة عمان تراجع المؤشر 1.1 بالمئة إلى 3667 نقاطالكويت زاد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 6371 نقطة