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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايلاند تخفض فترة الحجر الصحى للمسافرين الحاصلين على لقاح كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:53 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم، البدء في خفض فترة الحجر الصحي للقادمين للبلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تاني سانجرات إن التايلانديين والأجانب الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا، ويمكن أن يقدموا شهادة تفيد بتطعيمهم عليهم أن يقضوا سبعة أيام في الحجر الصحي في فنادق وافقت عليها الدولة.

وأضاف أنه سوف يتعين على القادمين لتايلاند الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا أن يقضوا عشرة أيام في الحجر الصحي.

ولن تنطبق هذه الإجراءات الجديدة على القادمين من بعض الدول الإفريقية التي بها سلالات لفيروس كورونا، حيث ما زال يتعين عليهم أن يقضوا 14 يومًا في الحجر الصحي.

وذكر تاني قائمة اللقاحات المصدق عليها من جانب وزارة الصحة، والتي تشمل سينوفاك وأسترازينيكا وجونسون وجونسون وفايزر وموديرنا ومعهد سيروم بالهند.

ويذكر أن قطاع السياحة، الذي يمثل أكثر من 10% من اقتصاد تايلاند، تضرر بصورة كبيرة من جائحة كورونا.

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