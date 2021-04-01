وكيل وزارة التعليم يفتتح ملاعب المدرسة الرياضية ببورسعيد

افتتح نبوى باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، بصحبة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام ومنى مصطفى ‏يحيى مستشار التربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم، ملاعب المدرسة الرياضية الإعدادية الثانوية للبنين، بحضور على أبو سمرة مستشار محافظ بورسعيد للشئون الرياضية وعلي الألفى نقيب معلمي بورسعيد وأحمد عبد القادر عميد كلية ‏التربية الرياضية جامعة بورسعيد وقيادات التعليم.‏وأكد وكيل الوزارة أن هذا الافتتاح الضخم يأتي عقب تطوير وتجديد ملاعب المدرسة ومنها ملعب كرة القدم بمساحة 1300 مترا ‏مربعا وميدان العاب القوى بمساحة 935 مترا مربعا وملعب الكرة الطائرة بمساحة 162 مترا مربعا وتركيب كشافات إضاءة ليلية ‏موفرة للطاقة بالملاعب على أحدث طراز بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيها.‏وقال إن هذه النوعية المتخصصة من المدارس تسهم بشكل فعال في رفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس وتؤهلهم بشكل ‏لائق للكليات العسكرية والرياضية وتعتبر أول خطوة لصناعة البطل المصري، مشيرا إلى بطلي أفريقيا والجمهورية في المصارعة ‏الرومانية المقيدان بهذه المدرسة، شاكرا كل القائمين على هذه المدرسة ولتوجيه عام التربية الرياضية لما يبذل من جهد واضح ‏طوال العام الدراسي.‏وتضمنت مراسم الافتتاح التعريف بأبطال المدرسة على مستوى أفريقيا والجمهورية وكذلك عروضا رياضية لمهارات ألعاب ‏المدرسة مثل كرة القدم وكرة اليد والكرة الطائرة والكاراتيه وألعاب القوى، كما قدمت المدرسة الرياضية للبنات عرضا إيقاعيا حائز ‏على المركز الأول على مستوى الجمهورية ثم تفقد الحضور الملاعب الجديدة بتواجد الطلاب يؤدون التمارين الخاصة بكل لعبة.‏وعلى هامش الافتتاح زار الحضور المدرسة الرياضية الإعدادية الثانوية للبنات لتفقد الملاعب والوقوف على جاهزية المدرسة ‏وسط إشادة رئيس قطاع التعليم العام ومستشار مادة التربية الرياضية والعسكرية بالمستوى الرياضى والتنظيمى لما شاهدوه خلال هذه ‏الزيارة.‏