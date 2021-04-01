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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6015 إصابة جديدة بكورونا في العراق

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:58 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 6015 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و37 حالة وفاة، فضلا عن تسجيل شفاء 4536 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية- بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 856 ألفا و939 حالة، فيما أصبح إجمالي الوفيات 14 ألفا و360 حالة.. بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 764 ألفا و96 حالة.

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