6015 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 6015 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و37 حالة وفاة، فضلا عن تسجيل شفاء 4536 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية- بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 856 ألفا و939 حالة، فيما أصبح إجمالي الوفيات 14 ألفا و360 حالة.. بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 764 ألفا و96 حالة.