6015 إصابة جديدة بكورونا في العراق
الخميس 01/أبريل/2021 - 04:58 م
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 6015 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و37 حالة وفاة، فضلا عن تسجيل شفاء 4536 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية- بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 856 ألفا و939 حالة، فيما أصبح إجمالي الوفيات 14 ألفا و360 حالة.. بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 764 ألفا و96 حالة.
وأفادت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية- بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 856 ألفا و939 حالة، فيما أصبح إجمالي الوفيات 14 ألفا و360 حالة.. بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 764 ألفا و96 حالة.