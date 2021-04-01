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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تلغى الحظر المفروض على تطبيق «تيك توك»

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:12 م
تيك توك
تيك توك
وكالات
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قضت محكمة باكستانية، اليوم الخميس، بإلغاء الحظر المفروض على تطبيق "تيك توك" لمشاركة مقاطع الفيديو، ولكن طالبت السلطات بمتابعة أي "محتوى غير أخلاقي".

وأعلنت محكمة بيشاور العليا القرار، وطالبت هيئة الاتصالات الباكستانية بالتأكد من عدم تحميل محتوى مثير للجدل على التطبيق.

وقالت الهيئة إنه تم إلغاء الحظر، و"تم مطالبة إدارة تطبيق تيك توك بضمان عدم الوصول لمحتوى مسىء وبغيض".

وأصدرت إدارة تطبيق "تيك توك" بيانا أعربت فيه عن "سعادتها" لتواجدها مجددا في باكستان، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وكانت باكستان قد حظرت الشهر الماضي تطبيق "تيك توك" للمرة الثانية خلال أقل من عام، لعدم عرضه محتوى متوافقا مع القوانين المحلية.

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