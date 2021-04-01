رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كاثوليك مصر يحتفلون بذكرى القديس هوغو أسقف غرنوبلي

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:49 م
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
جرجس صفوت
طباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الخميس، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس هوغو أسقف غرنوبلي.

قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد عام 1053م في قرية مجاورة لمدينة والنسا بإسبانيا، من والدين شريفين أصلًا وفضلًا وسيرة منذ صغره انصب على دراسة العلوم ولذكاته المفرط حاز على أفضل الدرجات على أقرانه.

وأضاف: "كان هذا الحبر الجليل محترسًا في حواسه فكان يطرق بعينيه إلى الأرض إذا ما اقتضى له أن يتخاطب مع امرأة، ويسد أذنيه عن سماعه كلمات بطالة، وكان على جانب عظيم من الحلم والرحمة والقداسة، فكان يفرح عندما تصيبه إهانة من الأشرار، وكان يساعد الفقراء والمحتاجين، ويعظ بحرارة تلين القلوب الصلبة".

وتابع: "ولما شاخ وضعف اعترته أسقام مختلفة فكان يحتملها بصبر، وأخيرًا أراد الله أن ينقله إليه في هذه الأسقام فرقد في الرب فى اليوم الأول من أبريل عام 1132م. وعمره ثمانون سنة بعد أن قضى في درجة الأسقفية خمسًا وخمسين سنة".

موضوعات متعلقة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس


الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أبريل يشهد 6 أحداث فلكية أبرزها ظهور أول قمر عملاق لـ2021

البعوض والحشرات والقوارض والأفاعي والقطط أنواع غازية ترتّب كلفة «هائلة»

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجارى

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين