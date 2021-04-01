كاثوليك مصر يحتفلون بذكرى القديس هوغو أسقف غرنوبلي

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الخميس، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس هوغو أسقف غرنوبلي.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد عام 1053م في قرية مجاورة لمدينة والنسا بإسبانيا، من والدين شريفين أصلًا وفضلًا وسيرة منذ صغره انصب على دراسة العلوم ولذكاته المفرط حاز على أفضل الدرجات على أقرانه.وأضاف: "كان هذا الحبر الجليل محترسًا في حواسه فكان يطرق بعينيه إلى الأرض إذا ما اقتضى له أن يتخاطب مع امرأة، ويسد أذنيه عن سماعه كلمات بطالة، وكان على جانب عظيم من الحلم والرحمة والقداسة، فكان يفرح عندما تصيبه إهانة من الأشرار، وكان يساعد الفقراء والمحتاجين، ويعظ بحرارة تلين القلوب الصلبة".وتابع: "ولما شاخ وضعف اعترته أسقام مختلفة فكان يحتملها بصبر، وأخيرًا أراد الله أن ينقله إليه في هذه الأسقام فرقد في الرب فى اليوم الأول من أبريل عام 1132م. وعمره ثمانون سنة بعد أن قضى في درجة الأسقفية خمسًا وخمسين سنة".