الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بقوة التكنولوجيا.. و«ميكرون» يتألق

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الخميس، في ظل صعود شركات التكنولوجيا، بقيادة مصنعي الرقائق، بعد توقعات قوية للأرباح من ميكرون، في حين تعززت المعنويات أيضا بفضل حالة التفاؤل حيال نمو اقتصاد الولايات المتحدة.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 73 نقطة بما يعادل 0.22% ليصل إلى 33054.58 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 19.9 نقطة أو 0.50% مسجلا 3992.78 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 167.5 نقطة أو 1.26% إلى 13414.325 نقطة.