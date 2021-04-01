مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية يكرم أسامة الأزهري الأحد

يكرم مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الأحد المقبل بمناسبة فوزه بجائزة الإمام الليث بن سعد العالمية لعام 2020.ويلقي الدكتور أسامة الأزهري محاضرة بعنوان بعنوان «الإمام الليث بن سعد.. فقه الحضارة»، الساعة 7 مساء، يوم الأحد 4 أبريل 2021 بمقر المركز بحي جاردن سيتي في القاهرة، بحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، ومفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة والشيخ الحبيب علي الجفري.