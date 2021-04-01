رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يبحث سبل التعاون مع المجر

استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفير أوندراش إيمرا كوفاشي سفير دولة المجر الجديد بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون مع دولة المجر، حيث تم عرض الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأعمال وآخر المستجدات للمنطقة وكذلك المشروعات المقامة حاليًا والتطوير الذي تشهده موانئ المنطقة الاقتصادية.وناقش رئيس المنطقة الاقتصادية مع السفير آليات جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المجرية للعمل بالمنطقة والتي تمثل أحد أهم المناطق الاقتصادية العالمية، حيث تتمتع بتوافر مقومات الإنتاج وعلى رأسها المناطق الصناعية والموانئ التابعة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.وفي هذا الإطار، عرض رئيس المنطقة رؤية المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة والتي تتضمن التركيز على خلق الفرصة وتحديد القطاعات والصناعات ذات القيمة المضافة العالية لإقامتها داخل المنطقة.كما تطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل التعاون المشترك بين المنطقة ومجتمع الأعمال بدولة المجر خلال المرحلة المقبلة، حيث تتوافر الفرص العديدة لإنشاء مشروعات في مجالات صناعية عديدة.