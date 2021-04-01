3 مليارات جنيه منحة العمالة غير المنتظمة خلال عامين

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن نجاحها في تدبير 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي والسابق لصرف المنحة الاستتثنائية بقيمة 500 جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة، والتي يستفيد منها 1.6 مليون مواطن.وتابع التقرير: "زاد عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنحو 100 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية في 2020، ليصل إجماليهم 306 ملايين جنيه، وإتاحة 77.3 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، و44 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية".