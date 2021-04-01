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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تدعو مواطنيها لتوخي الحذر خلال عيد القيامة

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:23 م
ينس شبان
ينس شبان
وكالات
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دعا وزير الصحة الألماني، ينس شبان، كل مواطنيه إلى توخي الحذر خلال فترة عيد القيامة بسبب الوضع الحرج لأزمة كورونا.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس، إنه يجب تقليل المخالطات والتنقل بأكبر قدر ممكن في أسابيع عيد الفصح التي تشهد بالفعل إغلاقا للمدارس.

وأضاف شبان: "هذه هي المرة الثانية على هذه الحال، وهذا أمر صعب لكنه واجبنا جميعا أن نصنع الفارق".

وأوضح شبان أن العديد من حالات العدوى الحالية حدثت في النطاق الخاص وخلال لقاءات الجيران، ورأى أن أفضل طريقة للتجمع تكون في الهواء الطلق، وأوصى بالتزام التباعد المكاني وارتداء الكمامة في حال التجمع في غرف مغلقة.

وقال شبان، إن المهم إلى جانب التدابير الحكومية لاحتواء الوباء، مراعاة الناس لبعضهم البعض في الحياة اليومية وفي أيام العطلات أيضا، مشيرا إلى أنه ألغى زيارته لوالديه في العيد وسيكتفي بالقيام بها رقميا.

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول تشديد محتمل للإغلاق، أكد الوزير على أهمية الوسائل التي اتفقت عليها الحكومة الاتحادية والولايات في حال ارتفاع معدل حدوث العدوى ومنها ما يعرف بـ"مكابح الطوارئ" والتي تعني العودة عن إجراءات الفتح في منطقة ما في حال زاد معدل الإصابة الجديدة لكل مئة ألف نسمة عن 100 في غضون سبعة أيام.

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