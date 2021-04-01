«المالية» تعلن تراجع العائد على أذون خزانة الخميس

أعلنت وزارة المالية، الخميس، نتائج طروحات أذون الخزانة، اليوم، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يوم 13.44%، وأقل عائد13%، ومتوسط العائد 13.39% وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 357 يوم 13.40%، وأقل عائد13%، ومتوسط العائد 13.36%، وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات.وطرح البنك المركزي المصري، الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 17.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.