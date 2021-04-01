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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تعلن تراجع العائد على أذون خزانة الخميس

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:01 م
المالية
المالية
راندا التوني
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أعلنت وزارة المالية، الخميس، نتائج طروحات أذون الخزانة، اليوم، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يوم 13.44%، وأقل عائد13%، ومتوسط العائد 13.39% وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.

وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 357 يوم 13.40%، وأقل عائد13%، ومتوسط العائد 13.36%، وتمت تغطية الاكتتاب 3 مرات.

وطرح البنك المركزي المصري، الخميس، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 17.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

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