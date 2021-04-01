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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

ناسا تطلق مروحية صغيرة من على سطح المريخ خلال الشهر الحالي

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:37 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم الخميس، أنه سوف يتم إطلاق مروحية صغيرة تسمى "إنجينويتي" التي جرى نقلها إلى المريخ على متن المركبة الفضائية بيرسيفرانس، في 11 أبريل الجاري.

وقالت ناسا في تغريدة: "مروحية المريخ تستعد الآن لفعل شيء لم يُفعل قط من قبل: رحلة جوية مسيطر عليها تعمل بالطاقة على كوكب آخر".

وأضافت ناسا أن الصور التي التقطتها المروحية وغيرها من البيانات سوف تصل إلى الأرض في اليوم التالي في 12 أبريل.

وأرسلت المروحية الضئيلة، التي تزن 8ر1 كيلوجرام، تقريرها الأول عن الحالة إلى مركز المراقبة في باسادينا بكاليفورنيا بعد هبوط بيرسيفرانس.

وسوف تقلع إنجينويتي من على منصة يبلغ حجمها عشرة أمتار في عشرة أمتار.

وخلال رحلتها سوف تصل المروحية إلى ارتفاع نحو ثلاثة أمتار، وسوف تظل في مكان واحد لنحو ثلاثين ثانية، وتدور وترجع إلى الأرض.

وتعمل المروحية ببطاريات ليثيوم، ويمكن أن تقوم بمحاولات جوية أخرى لنحو شهر متحدية الظروف المناخية المتطرفة على المريخ، حيث تصل درجات الحرارة إلى سالب 90 درجة مئوية وجاذبية منخفضة وغلاف جوي رفيع.

وهبطت بيرسيفرانس، التي تزن نحو ألف كيلوجرام ويماثل حجمها حجم سيارة صغيرة، على المريخ في فبراير الماضي، بعدما قطعت 473 كيلومترا في 203 أيام من الطيران.

وهبطت في بحيرة جافة تبلغ مساحتها 45 كيلومترا، وتسمى جيزيرو كريتر، التي سوف تفحصها خلال العامين المقبلين.

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