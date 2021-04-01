«صيدلة كفرالشيخ» تحصل على شهادة الجودة والاعتماد

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم، حصول كلية الصيدلة على شهادة الجودة والاعتماد.وعبَّر رئيس الجامعة عن سعادته باعتماد كلية الصيدلة الذي يعد إنجازًا كبيرًا للجامعة بصفة عامة وللكلية بصفة خاصة ما يؤكد على جودة المنظومة التعليمية بالجامعة.وأضاف «دسوقي» أن هذا الاعتماد يؤكد المستوى المرموق الذي وصلت إليه الجامعة فيما يخص جودة التعليم والبحث العلمي، كما يشير إلى أن الكليات مستوفاة للمعايير المطلوبة بما يضمن رفع المستوى العلمي والمهني لطلاب الجامعة وترسيخ مستوى التطوير والجودة في رفع الثقة في خريجيها لتتوافق مع متطلبات سوق العمل للمنافسة إقليميًا ودوليًا، وفتح آفاق لتعاون كليات الجامعة مع المؤسسات العلمية الدولية.وأرجع رئيس الجامعة تميز كلية الصيدلة لوجود برامج تعليمية مميزة في ضوء محاور رؤية مصر 2030م، ووجود معامل تعليمية وبحثية مطورة مزودة بأحدث الوسائل التعليمية والبحثية.وقال عميد كلية الصيدلة الدكتور رمضان الدوماني: إن حصول الكلية على شهادة الجودة والاعتماد جاء تتويجًا لمجهود مؤسسي كامل عمل على مدار 5 سنوات سابقة من خلال خطة استراتيجية طموحة للارتقاء بمستوى خريجي الكلية.