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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:06 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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صدر العدد رقم (28)- أبريل 2021 من مجلة ميريت الثقافية الإلكترونية، عن دار ميريت للنشر، المدير العام الناشر محمد هاشم، ورئيس التحرير الشاعر سمير درويش.

يتصدر العدد ملف بعنوان "مصر في قلب إفريقيا.. استعادة الدور الغائب"، ويضم تسعه مقالات كتبها أساتذة متخصصون في الشأن الإفريقي: الهوية الإفريقية لمصر بين الأهمية والضرورة للدكتورة إيمان عبدالعظيم سيد أحمد، التعاون الاقتصادي بين مصر ودول تجمع شرق إفريقيا للدكتورة سلوى حجازي، العلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية للدكتورة سمر الباجوري، مصر وعمليات حفظ السلام في إفريقيا للباحث السوداني مصطفى دردق، الاستثمارات المصرية في إفريقيا للباحثة إيمان الشعراوي، الاستثمار والتجارة.. تعزيز التواجد المصري في قلب إفريقيا للدكتورة جيهان عباس، الحضور المصري في إفريقيا.. محددات جديدة لوليد عتلم، دور الإعلام الغربي في تشكيل الصورة السلبية للأفارقة للدكتور هاشم العوادي (من العراق)، ومصر وإفريقيا كما يريدها الأفارقة عام 2063 لمحمد عبدالمنصف.

افتتاحية رئيس التحرير حول نفس الموضوع بعنوان "احترام القارة لا غزوها.. مصر بين خيارين في علاقتها بدول إفريقيا"، ومنها "إذا كان عبدالناصر قد اجتذب الأفارقة بالخطاب الإسلامي عن طريق مدينة البعوث وجامعة الأزهر وإرسال الشيوخ إلى الدول لتعليم مواطنيها، فإن السلطة الحالية تحتاج إلى تطوير التعليم والاعتماد على التكنولوجيا وتدريب الأفارقة على الابتكار الإداري ونقل الخبرات الصناعية والأفكار والمعلومات، وكل تلك الوسائل الحديثة التي يبيعها لهم الغرب وإسرائيل على حساب مصر ووجودها في القارة".

في باب "إبداع ومبدعون" تضمن ملف "رؤى نقدية" مقال الدكتورة أماني فؤاد عن كتاب الدكتور شاكر عبدالحميد -يرحمه الله- "الغرابة.. المفهوم وتجلياته في الأدب"، إلى جانب خمس مقالات أخرى: الأرضُ تحت خطوةٍ عرجاء.. قراءة في ديوان أحمد يماني "الوداع في مثلث صغير" للروائي طارق إمام، المدح علامة ثقافية عربية للدكتور أحمد يحيى علي، الثورة المصرية في رواية السمان والخريف للدكتور أحمد علواني، الشخصيات المظلمة بين المكون المحكي والمكون السيرذاتي قراءة في رواية طبيب أرياف لمحمد المنسي قنديل لرشا الفوال، وجَدَلِيَّة الأنا والآخر في الرواية العربية للباحث المغربي محمد السَّاهل.

ملف "الشعر" ضم عشر قصائد للشعراء: نجاة علي، زيزي شوشة، ناجي عبد اللطيف، سعيد عبد المقصود، محمد توفيق، رضا أحمد، ديمة محمود، عبير زكي، محمد حسني إبراهيم، ومحمد علي عزب. وضم ملف القصة قصصًا وفصول روايات لكل من: رؤوف مسعد، نعيم صبري، محسن يونس، حمدي أبوجليل، صفاء النجار، منير عتيبة، مصطفى البلكي، عبدالله السلايمة، وحاتم ممدوح.

باب "نون النسوة" خُصص عن قضايا إفريقية وضم مقالين: المرأة في الحياة الإفريقية للدكتورة إيناس حسام الدين، والمرأة في المسرح الإفريقي.. آلية للتعبير عن الذات للباحثة فريدة بنداري. كذلك كانت إفريقيا حاضرة في باب "تجديد الخطاب" الذي تضمن مقالين: الصراع الديني في جمهورية إفريقيا الوسطى لمحمد زكريا (من جمهورية إفريقيا الوسطى)، والإرهاب في إفريقيا.. صراعاتٌ تُهدد القارة لروضة علي عبدالغفار، وهي صحفية متخصصة في الشئون الإفريقية.

باب "حول العالم" تضمن ثلاث ترجمات، فقد ترجم الدكتور عادل ضرغام مقدمة قصيدة النثر التي كتبها الشاعر والروائي الأمريكي بيتر جونسون في عدد المجلة الدولية: أفضل ما في قصيدة نثر، كما ترجم الشاعر التونسي عبدالوهاب الملوح مقال المسرح البودليري للفيلسوف والناقد الفرنسي رولان بارت، وترجم الشاعر الفلسطيني د.محمَّد حِلمي الرِّيشة خمس قصائد للشاعر اللبناني الأمريكي (من ديترويت) حيَّان شَرارة.

في باب "ثقافات وفنون" أجرت الشاعرة سمر لاشين حوارًا مع الشاعر العراقي الكبير صلاح فايق بعنوان "أقوم بعملي الثوري والتخريبي كل يوم: أحلم، أكتب، وأتذكر نومي في كهوف ثعابينها صديقة!!"، وتضمن باب "رأي" ثلاثة مقالات: الحروب وتأثيراتها في القصة العراقية للدكتورة نادية هناوي (من العراق)، الكتابة بلغة الباطن والظاهر.. قراءة في قصص محمود عوض عبد العال للدكتور حسن عطية طمان، وكتابة الأوراق البحثية الأكاديمية للنشر للدكتور علي عفيفي علي غازي.

في ملف "فن تشكيلي" كتبت الدكتورة منال البستاني (من العراق) قراءة في جدارية "التهجير" للفنان العراقي موفق أحمد، وتضمن باب "فنون" مقالين: العمارة والسينما لعلاء حليفي (من المغرب)، وأطفال العمرانية يعانقون هاملت.. شهادة د.فوزى الشامي عن دور الفنان محمد صبحي في التفاعل بين أكاديمية الفنون ومحيطها في حي العمرانية.

ملف "كتب" تضمن ثلاث قراءات: المتعاليات النصية في أعمال حسن النصار للدكتور محمد أحمد عبد الراضي، من صور الموت في ديوان وداد نبي "الموت كما لو كان خردة" لعبد الله المتقي (من المغرب)، وعرض صحفي لكتاب الشاعر العراقي فاضل السلطاني "الأرض اليباب وتناصها مع التراث الإنساني".. دراسة لست ترجمات عربية لقصيدة الشاعر الإنجليزي تي. إس. إليوت الشهيرة.

يذكر أن لوحة الغلاف والرسوم الداخلية المصاحبة لمواد باب "إبداع ومبدعون" للفنانة الأردنية هيلدا حياري (1969)، والرسوم المصاحبة لمواد باب "نون النسوة" للفنانة المصرية رباب نمَّر (1939)، والصور الفوتوغرافية في بدايات الأبواب وفي ظهر الغلاف للفوتوغرافي المصري الأمريكي سهيل درويش.

تتكون هيئة تحرير المجلة من: سمير درويش رئيس التحرير، عادل سميح نائب رئيس التحرير، سارة الإسكافي مدير التحرير، وإسلام يونس منفذ فني.

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