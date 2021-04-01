وزير الصحة الألماني يؤيد إعطاء كل جرعات أسترازينيكا بأسرع ما يمكن

أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن تأييده لإعطاء كل جرعات لقاح أسترازينيكا المتوقع توريدها بأسرع ما يمكن.وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس: "إذا تم توريد 1.7 مليون جرعة أسترازينيكا مطلع الأسبوع في ظل الموجة الثالثة، فإنه من المعقول جدًا إعطاء هذه الجرعات بأسرع ما يمكن من أجل حماية بعض الأفراد وحمايتنا جميعًا".وتابع شبان: "نحن نمر بالموجة الثالثة وينبغي أن نحمي كل واحد يمكننا حمايته بأسرع ما يمكن".من جهته، يرى أندرياس جاسين، كبير أطباء التأمين الصحي في ألمانيا، أن هذا اللقاح "لا يزال آمنًا"، وقال إنه كشخص يقل عن 60 عامًا ليست لديه تخوفات أن يأخذ تطعيم أسترازينيكا، مشيرًا إلى أن "الآثار الجانبية نادرة".تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لأحدث توصية للجنة الدائمة للتطعيم، فإنه سيتم قصر استخدام لقاح أسترازينيكا في حملة التطعيم ضد كورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.ووصل عدد جرعات أسترازينيكا التي تم إعطاؤها في ألمانيا حتى الآن إلى 2.7 مليون جرعة، ظهر خلالها 31 حالة اشتباه في إصابات بتجلط وريدي في الدماغ أسفرت تسع إصابات منها عن وفاة أصحابها.وقال جاسين، إن النشرات المرفقة لعبوات أدوية معينة لعلاج الروماتيزم أو أقراص منع الحمل تتحدث عن "مخاطر بنفس الشدة وبمقدار أعلى بشكل ملحوظ"، وتابع: "ولا يثير أحد ضجة كبيرة في هذا الأمر".وأوضح جاسين: "لو أخذت الفياجرا فستكون هناك آثار جانبية مختلفة تمامًا"، ورأى أن الممارسين العموميين الذين سيبدأون في المشاركة في حملة التطعيمات لن تكون لديهم أي مشكلة في إعطاء توعية عن أسترازينيكا، "وقد اعتاد هؤلاء الأطباء أن يسألهم المرضى"، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطباء سيلتزمون بتوصية اللجنة الدائمة للتطعيم.وقال شبان: "لدينا ما يتراوح بين 24 إلى 25 مليون شخص في ألمانيا تزيد أعمارهم على 60 عامًا"، مضيفًا أنه من المتوقع إعطاء نحو 15 مليون جرعة من أسترازينيكا في الربع الثاني من العام الحالي، لافتًا إلى أن هناك عددًا كافيًا من الأشخاص الذين سيرحبون بأخذ اللقاح " لأن الحماية جيدة".واستطرد شبان أنه هو شخصيًا كان سيأخذ تطعيم أسترازينيكا "لو جاء دوري" لكنه أشار إلى أنه سيستعين أولاً بطبيبه لتوضيح الأمر كما يفعل في المسائل الصحية الأخرى.ووعد شبان بإتمام تطعيم ملايين الأشخاص الذين أخذوا الجرعة الأولى بلقاح أسترازينيكا مثل كل الآخرين، وذلك على خلفية اعتزام اللجنة الدائمة البت فى الجرعة الثانية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا وأخذوا تطعيم أسترازينيكا.وقال: "سنضمن أن كل مواطن له رغبة سيحصل على تطعيم كامل وجدول تطعيم يضمن هذه الحماية الكاملة حتى لو بدأنا جدول تطعيم جديدًا".