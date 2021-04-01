رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة الألماني يؤيد إعطاء كل جرعات أسترازينيكا بأسرع ما يمكن

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:18 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن تأييده لإعطاء كل جرعات لقاح أسترازينيكا المتوقع توريدها بأسرع ما يمكن.

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس: "إذا تم توريد 1.7 مليون جرعة أسترازينيكا مطلع الأسبوع في ظل الموجة الثالثة، فإنه من المعقول جدًا إعطاء هذه الجرعات بأسرع ما يمكن من أجل حماية بعض الأفراد وحمايتنا جميعًا".

وتابع شبان: "نحن نمر بالموجة الثالثة وينبغي أن نحمي كل واحد يمكننا حمايته بأسرع ما يمكن".

من جهته، يرى أندرياس جاسين، كبير أطباء التأمين الصحي في ألمانيا، أن هذا اللقاح "لا يزال آمنًا"، وقال إنه كشخص يقل عن 60 عامًا ليست لديه تخوفات أن يأخذ تطعيم أسترازينيكا، مشيرًا إلى أن "الآثار الجانبية نادرة".

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لأحدث توصية للجنة الدائمة للتطعيم، فإنه سيتم قصر استخدام لقاح أسترازينيكا في حملة التطعيم ضد كورونا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

ووصل عدد جرعات أسترازينيكا التي تم إعطاؤها في ألمانيا حتى الآن إلى 2.7 مليون جرعة، ظهر خلالها 31 حالة اشتباه في إصابات بتجلط وريدي في الدماغ أسفرت تسع إصابات منها عن وفاة أصحابها.

وقال جاسين، إن النشرات المرفقة لعبوات أدوية معينة لعلاج الروماتيزم أو أقراص منع الحمل تتحدث عن "مخاطر بنفس الشدة وبمقدار أعلى بشكل ملحوظ"، وتابع: "ولا يثير أحد ضجة كبيرة في هذا الأمر".

وأوضح جاسين: "لو أخذت الفياجرا فستكون هناك آثار جانبية مختلفة تمامًا"، ورأى أن الممارسين العموميين الذين سيبدأون في المشاركة في حملة التطعيمات لن تكون لديهم أي مشكلة في إعطاء توعية عن أسترازينيكا، "وقد اعتاد هؤلاء الأطباء أن يسألهم المرضى"، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطباء سيلتزمون بتوصية اللجنة الدائمة للتطعيم.

وقال شبان: "لدينا ما يتراوح بين 24 إلى 25 مليون شخص في ألمانيا تزيد أعمارهم على 60 عامًا"، مضيفًا أنه من المتوقع إعطاء نحو 15 مليون جرعة من أسترازينيكا في الربع الثاني من العام الحالي، لافتًا إلى أن هناك عددًا كافيًا من الأشخاص الذين سيرحبون بأخذ اللقاح " لأن الحماية جيدة".

واستطرد شبان أنه هو شخصيًا كان سيأخذ تطعيم أسترازينيكا "لو جاء دوري" لكنه أشار إلى أنه سيستعين أولاً بطبيبه لتوضيح الأمر كما يفعل في المسائل الصحية الأخرى.

ووعد شبان بإتمام تطعيم ملايين الأشخاص الذين أخذوا الجرعة الأولى بلقاح أسترازينيكا مثل كل الآخرين، وذلك على خلفية اعتزام اللجنة الدائمة البت فى الجرعة الثانية للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا وأخذوا تطعيم أسترازينيكا.

وقال: "سنضمن أن كل مواطن له رغبة سيحصل على تطعيم كامل وجدول تطعيم يضمن هذه الحماية الكاملة حتى لو بدأنا جدول تطعيم جديدًا".

موضوعات متعلقة

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

الأكبر فى الشرق الأوسط.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء بالخانكة


الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

image description

وزير القوى العاملة: السيسي ينظر إلى 100 مليون مصري وليس غير القادرين فقط

الأكثر قراءة

تحريات عن دور شيكابالا.. تحقيقات موسعة في أحداث «سلة الأهلي والزمالك»

استمرار حبس 4 متهمين في قضية الاغتصاب الجماعي بـ«فيرمونت»

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أبريل يشهد 6 أحداث فلكية أبرزها ظهور أول قمر عملاق لـ2021

البعوض والحشرات والقوارض والأفاعي والقطط أنواع غازية ترتّب كلفة «هائلة»

تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد

الأحد.. حفل تكريم المبدع سيد إمام بدار أوبرا دمنهور

«الثقافة الفلسطينية»: 15 إصدارًا أدبيا جديدًا خلال العام الجارى

«تلك المائة عام».. رواية لـ شيخة الفجرية ترصد الحياة الاجتماعية للعمانيين