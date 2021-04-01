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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس لوفد أوكرانى: جميعنا نتشارك الأخوة والتاريخ فى مصر

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:43 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، عن سعادته بزيارة الوفد الرهباني الأوكراني للأديرة والكنائس القبطية وكذلك زيارتهم للمناطق الأثرية والسياحية، مثل الأهرامات.

وقدم البابا تواضروس نبذة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدًا أنها تفتخر بأن الرهبنة نشأت بها من خلال أول راهب مصري، وهو القديس الأنبا أنطونيوس الكبير، وأيضًا أول دير أنشئ في مصر، وهو الدير الذي يحمل اسم الأنبا أنطونيوس، مشيرًا إلى العلاقة الطيبة مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وعن زيارته إلى البطريرك كيرل مرتين، مؤكدًا أنه يتطلع إلى زيارة البطريرك كيرل، وزيارة المطران نوفري رئيس الكنيسة الأوكرانية الأرثوذكسية، إلى مصر.

وأضاف: "نعتمد في علاقتنا على تقديم المحبة للجميع فشعارنا المحبة لا تسقط أبدًا".

وعن العلاقات بين المصريين، قال قداسة البابا: "نحن نعيش في وحدة وطنية على أرض مصر، فمصر تعدادها 100 مليون من ضمنهم 15 مليون قبطي، ونعيش بأخوة حقيقية وتاريخنا مشترك".

وأوضح: "قبل ميلاد المسيح كان العصر الفرعوني ثم بدأت المسيحية واستمرت حتى القرن السابع بدخول الإسلام إلى مصر، ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا نحيا جميعًا بروح المحبة والأخوة الحقيقية".

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الكنائس، قال: "نتطلع من خلال علاقات المحبة بين كنائسنا، مثل هذه الزيارات، ومن خلال دراستنا لبعضنا البعض والحوار اللاهوتي ثم الصلاة من أجل التقارب، أن نحقق رغبة السيد المسيح أن نكون واحدًا".

ومن جهته، أعرب المطران أرساني، رئيس الوفد، عن سعادتهم بزيارة الأديرة والكنائس القبطية في مصر فنحن توحدنا نفس الرهبنة والمسيح الواحد.

وأضاف: "خلال زيارتنا شعرنا بوجودنا في بيتنا ووسط أهلنا، كما سعدنا بزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح التي ترمز للمحبة وبقاء المسيحية".

وأكد: "نحن نشعر بزيارتنا للأديرة القبطية أننا قد حصلنا على شحنة روحية، ونأمل أن نستضيفكم قريبًا في أوكرانيا".

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