غدًا.. نادى الزهور يكرم فريق تكريك السفينة الجانحة

ينظم نادي الزهور بمدينة نصر، غدًا، حفل تكريم للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وفريق عمل تكريك السفينة الجانحة إيفرجيفن، بعد نجاحهم في تعويمها خلال وقت قياسي وسط إشادة دولية بالحدث.ومن المقرر أن يقوم الدكتور محمد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة نادي الزهور بمدينة نصر بتكريم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وفريق عمل تكريك السفينة، وتقديم شهادات تقدير لدعمهم لاستكمال مسيرة النجاح.