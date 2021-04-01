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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نجاح عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا فى أسوان

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:23 م
نجاح عملية ولادة
نجاح عملية ولادة قيصرية
أسوان_إسراء توفيق
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نجح الفريق الطبي بمستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي بمنطقة الصداقة الجديدة، فى إجراء عملية ولادة قيصرية متعسرة جدا، لسيدة في شهرها التاسع مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتعد المرة الثالثة عشرة على التوالي.

سادت حالة من الفرحة والسرور، بين الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بمستشفى العزل الصحي بأسوان، عقب نجاحهم في إجراء عملية قيصرية لسيدة مصابة بالكورونا، وتم استخراج الطفلة، والحالتان مستقرتان، ويرتفع عدد العمليات التي تمت داخل المستشفى للمرة الثالثة عشرة على التوالي.

وشارك في العملية كل من: الدكتور مدحت صالح أطفال مبتسرين، وحافظ عثمان مدير التمريض، وكريم محمد علي مشرف تمريض، وإيمان حسين تمريض حضانة، وتسنيم موسى تمريض حضانة، ولبنى سيد تمريض حضانة، وابتسام شحات تمريض حضانة، وزينة بدري تمريض العمليات.

كما شاركت "بسمة أحمد تمريض العمليات، وآلاء أشرف تمريض العمليات، والدكتورة ابتسام حسن مكافحة العدوى، وأسماء عبداللاه فريق مكافحة العدوى، والدكتور إخصائي التخدير، ورئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أسوان التخصصي، الدكتور إخصائي نسا وتوليد، والدكتور حسام فرحات مشرف نسا وتوليد، ورئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أسوان التخصصي.

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