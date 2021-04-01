الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل دانيال النبي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بذكرى نياحة دانيال النبي.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم من السنة الأخيرة لملك قورش تنيح الصديق العظيم دانيال النبي.وأضاف: "كان هذا النبي من سبط يهوذا ومن نسل داود الملك. وسباه نبوخذ نصر ملك بابل مع الشعب، الإسرائيلي عندما استولى على أورشليم سنة 3398 للعالم، ولبث فى بابل مدة سبع سنين. وكان هذا النبى صغير السن. ومع هذا سلك سيرة فاضلة كاملة، وحل عليه روح الله وتنبأ فى بابل".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.