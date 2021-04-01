توقيت عرض حكاية «ورقة ضغط» على «الحياة»

ينطلق السبت المقبل، عرض حكاية "ورقة ضغط" من مسلسل "ورا كل باب" للفنان فتحي عبدالوهاب على قناة "الحياة".ويذاع المسلسل في قصته الجديده من، السبت للأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة "الحياة"، والإعادة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وكذلك الساعة 12:00 ظهرًا.حكاية "ورقة ضغط" سيناريو وحوار محمد الشواف، وإخراج معتز حسام، ومن إنتاج تامر مرسي شركة "سينرجي"، ويقوم ببطولة الحكاية الفنان فتحي عبد الوهاب، ويشارك فيها إيهاب فهمي، ورشا مهدي، ورامي وحيد، وساندي.مسلسل "ورا كل باب" فكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين.