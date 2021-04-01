البابا تواضروس يستقبل رئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، استقبل اليوم الخميس نيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا للرهبان الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر.وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك جاء بالمقر الباباوي، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير، والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.