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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بميدان المديرية (صور)

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:23 م
معرض أهلًا رمضان
معرض أهلًا رمضان
بنى سويف - محمد حفيظ
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افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، معرض بني سويف للسلع الغذائية والاستهلاكية وذلك في إطار سلسلة معارض أهلًا رمضان التي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ضمن خطة المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وتزامنا مع احتفالات بني سويف بعيدها القومي، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر المبارك.

ويشارك فى إقامة وتنظيم المعرض الغرفة التجارية والتموين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية والمصرية لتجارة الجملة وتحت إشراف بيطري وصحي، وذلك بالتوازي مع خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المشاركة وتتركز على التوسع في إقامة منافذ ثابتة ومتنقلة لبيع السلع على مستوى المراكز.

وتفقد المحافظ منتجات المعرض المقام بحديقة النصر بميدان المديرية،والذي يضم كافة السلع الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل من اللحوم والدواجن والسلع الأساسية وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق،متابعا المواطنين وهم يتسوقون احتياجاتهم من السلع بكافة أنواعها، مستفسرا منهم عن السلع "سعرها وجودتها".

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية لتفادى الزحام في ظل الإقبال المتوقع على تلك المعارض مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين على المعارض والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي ضمن خطة المحافظة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا ومراعاة تلك الإجراءات في أعمال تجهيز وإقامة المعارض فضلا عن مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالإرشادات التوعية التي أقرها الطب الوقائي بمديرية الصحة بجانب تكثيف المتابعة الدورية من الأجهزة الرقابية والتفتيشية للتأكد من جودة السلع والمنتجات ومطابقتها للمواصفات.

وأعرب كثير من المواطنين المتواجدين، عن سعادتهم بالمعرض معربين عن شكرهم للمحافظ الذي رعى إقامة هذا المعرض خاصة وأن المعرض يشمل كافة السلع، وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وأن المعرض منظم بطريقة مميزة، ووسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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