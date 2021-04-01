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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين ترفض محاولات تشويه صورتها تحت مسمى «حرية الصحافة»

الخميس 01/أبريل/2021 - 04:23 م
الخارجية الصينية
الخارجية الصينية
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أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن معارضتها الحازمة لمحاولات "تشويه" صورة الصين تحت مسمى "حرية الصحافة".

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقًا على سفر صحفي شبكة "بي بي سي" البريطانية "جون سودوورث" بشكل مفاجئ من البر الرئيسي الصيني إلى تايوان عقب تقارير بأن أهالي منطقة "شينجيانج" يستعدون لرفع دعاوى قضائية ضده بسبب ما وصفوه بتسببه في "تشويه" صورة الصين والمنطقة وتكبيدهم خسائر كبيرة، وما ذكره الحساب الرسمي لـ"بي بي سي" عبر تويتر بأن سودوورث انتقل إلى تايوان لأن عمله "كشف حقيقة لا تريد الحكومة الصينية أن يعرفها العالم".

وقالت يينغ، إنه فيما يتعلق بمسألة خروج جون سودوورث غير الطبيعي من الصين، تجمع بعض الأشخاص لعرض ما يمكن تسميتها بالحالة النموذجية لعدم التمييز بين الأسود والأبيض.

وأضافت: "أنه فيما يتعلق بأخبار (بي بي سي) المزيفة عن الصين، فإن الصين هي المتضرر في السنوات الأخيرة، إن الأخبار المزيفة والمعلومات الكاذبة حول القضايا المتعلقة بالصين، خاصة الوباء وشينجيانغ لم تضر مصالح بعض الأشخاص في شينجيانغ بشكل مباشر فحسب، بل تسببت أيضًا في تأثير سلبي خطير على الصورة الوطنية للصين".

وتابعت: "لهذا السبب، قدمت الصين مرارًا وتكرارًا احتجاجات رسمية إلى (بي بي سي)، طالبة منها تصحيح أخطائها، والتمسك بأخلاقياتها وتغطية أخبار الصين بموضوعية وحيادية، ولم يصحح جون سودوورث أخطاءه، بل تمادى في الأمر، حتى إنه يحاول حاليًا ابتزاز الصين وتهديدها باستخدام مغادرته المفاجئة".

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