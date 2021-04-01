القمص صرابامون الشايب يطالب البابا تواضروس بإغلاق الكنائس أسبوعين

طالب القمص صرابامون الشايب أمين دير القديسين بالأقصر، قداسة البابا تواضروس الثاني، بضرورة إغلاق الكنائس لمدة أسبوعين، قائلًا: "نريد التشديد على الإجراءات الاحترازية بالكنائس وتعليق الصلوات لمدة أسبوعين، حفاظًا على أرواح الأقباط والكهنة بالكنائس، خاصة أن هناك بعض المصلين يحضرون الصلوات رغم إصابتهم بفيروس كورونا، مما يتسبب في مخاطر للحضور بالكنائس".وأشار أمين دير القديسين في بيان له، قائلًا: "نصلى ونضرع للرب أن يلهمكم الحكمة التى تجعلكم تشعرون بمعاناة الشعب الذى يعانى أشد المعاناة من شراسة هذا الفيروس اللعين".واختتم: "ما زلت مستمرًا فى إقامة القداسات يوميًا من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة مساءً رغم إصابة الكثيرين بالمرض وانتشار العدوى، منتظرًا قرارًا سريعًا يصدر بوقف الصلوات لمدة أسبوعين، تدخل يا رب وأعط الشفاء للمرضى فى كل العالم".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.