241.7 مليار جنيه قيمة تعاملات البورصة بالربع الأول من 2021

كشفت أحدث إحصائيات البورصة المصرية عن ارتفاع تداولات البورصة بنحو 79.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم التراجع الجماعي للمؤشرات، والانخفاض الهامشي لرأس المال السوقي.وسجلت تعاملات البورصة المصرية بالربع الأول نحو 241.7 مليار حنيه، مقارنة بـ162.3 مليار جنيه، في الربع السابق، وصاحب ذلك زيادة في كميات التداولات إلى 40 مليون ورقة مالية، نظير 30.9 مليون ورقة مالية.واستحوذت الأسهم على 41.23% من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة، بينما مثلت قيمة التداول على السندات نحو 58.77%، خلال الفترة، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.وسجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة تراوحت بين 2.5% و8%، وشهد رأس المال السوقي تراجعا هامشيا، بنسبة 0.15%.وكان المؤشر الثلاثيني الأقل تراجعا بنحو 3%، مغلقا عند 10568 نقطة، فيما فقد المؤشر السبعيني للأفراد 8.2%، مغلقا عند 1969 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 6%، مغلقا عند 2910 نقاط.وتراجع رأس المال السوقي بنسبة 0.15%، فاقدا ما قيمته مليار جنيه، ليغلق عند 649.9 مليار جنيه، مقارنة بـ650.9 مليار جنيه، بداية الربع الأول.